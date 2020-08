Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany: więcej powiatów w strefie "żółtej" i "czerwonej"

- W Małopolsce mamy dwa powiaty z dużą skala zakażeń: nowotarski i nowosądecki. Przeważnie to duże zakłady pracy, ale także i zakażenia rozproszone, mamy także informację o szpitalu notującym SARS-CoV-2. Jeśli zostanie potwierdzone nowe ognisko zakażenia na południu, to podejmiemy decyzję o testach przesiewowych w zakładzie - mówił Wojciech Andrusiewicz. W związku z tym resort jeszcze w środę ma podjąć decyzję, które powiaty zostaną włączone do stref "żółtych" i "czerwonych".

Po raz kolejny przedstawiciel resortu apelował do Polaków o rozwagę. - Maska to nie jest narzędzie do noszenia pod nosem. To lekceważenie zasad sanitarnych i zdrowia innych - mówił rzecznik MZ. - Rozumiemy, ze wesele jest okazja do świętowania. Pytanie jednak, czy daleki krąg znajomych ma brać udział w wydarzeniu, bo zaraz po nim obserwujemy, że w całej Polsce musimy "kwarantannować" nowe osoby - kontynuował Andrusiewicz.