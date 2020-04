Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych ogniskach. "Testów mamy ponad milion"

Nowe informacje z Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz podkreślił że liczba transmisji poziomej w społeczeństwie "nie jest wysoka". Koronawirus rozprzestrzenia się głównie wśród zamkniętych grup ludzi.

- Na ten dzisiejszy wynik rzutują 3 ogniska: na Śląsku są co najmniej 3 kopalnie z zakażeniami (…), są to też domy pomocy społecznej. Gdybyśmy odjęli te ogniska, to liczba transmisji poziomej w społeczeństwie nie jest wysoka - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

I wyjaśnił, że obecnie statystycznie jeden człowiek zaraża w Polsce nieco więcej niż jedną osobę. Rzecznik MZ zaznaczył też, że jeśli doszło do kontaktu z osobą zakażoną lub istnieje podejrzenie takiego kontaktu, Ministerstwo Zdrowia jednoznacznie rekomenduje przeprowadzanie testów. Resort chce, by ”testów było więcej”. Ostatniej doby wykonano ich ok. 14 tys.

- Testów mamy kupionych ponad milion - zaznaczył Andrusiewicz. Wyjaśnił też, że nie ma przeciwwskazań, by z nich korzystać. Jego zdaniem "nikt nikogo nie jest w stanie namawiać na bieżąco do kierowania na testy". - Cóż możemy więcej zrobić? Decydują wskazania - powiedział. I odniósł się do jednej z metod wspomagania walki z koronawirusem.

Koronawirus. Polska. Ministerstwo Zdrowia komentuje terapię osoczem

- Nie możemy żyć w przekonaniu, że wszyscy, którzy wyzdrowieją, mogą oddać osocze - podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Andrusiewicz zaznaczył, że nadal jest to terapia eksperymentalna.

W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił założenia kolejnych etapów odmrażania gospodarki. - Dziś mamy informację, że coraz więcej osób zdrowieje, a mniej ulega zakażeniu. To niezwykle pozytywne, natomiast nie możemy rezygnować z noszenia maseczek - zaznaczył podczas konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski.

