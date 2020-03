Koronawirus w Polsce. 21-latek z Ostrzeszowa złamał kwarantannę. Chciał spotkać się z dziewczyną

- Na szczęście mężczyzna został szybko zlokalizowany, nie zdążył przez swoją lekkomyślność narazić niepotrzebnie większej ilości osób. Ostrzeszowscy policjanci, zachowując wszelkie środki ostrożności, nakłonili mężczyznę do powrotu do miejsca jego kwarantanny - powiedział sierż. sztab. Adam Juszczak, rzecznik prasowy ostrzeszowskiej komendy policji cytowany przez portal ostrzeszow.info.pl.

Co teraz? Mężczyzna może otrzymać od Inspektora Sanitarnego 5000 złotych grzywny. Co więcej, Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie skieruje przeciwko mężczyźnie wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, który może nałożyć grzywnę do 5000 złotych lub zdecydować się na inne środki karne.