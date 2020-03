Koronawirus. Rosja. Problemy z obchodami 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Symboliczna, 10. rocznica katastrofy smoleńskiej wypada 10 kwietnia. Wciąż nie wiadomo, jak będą wyglądały obchody. Jednym z problemów była data, która wypada w Wielki Piątek. Pojawiły się głosy, że uroczystości trzeba będzie przesunąć. Nie wiadomo też, kto wchodziłby w skład polskiej delegacji, która poleciałaby do Rosji. Pod uwagę brane jest również zorganizowanie rocznicy w Polsce.

Teraz doszedł kolejny problem w postaci epidemii koronawirusa. RMF24.pl podaje, że strona rosyjska "zapewnia o niechęci do odwołania polskiej wizyty, ale podkreśla, że nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa polskiej delegacji". Gdyby np. Mateusz Morawiecki lub Andrzej Duda zostali zakażeni wówczas sprawa stałaby się "problematyczna". Przygotowania do uroczystości mają być zamrożone i są małe szanse, że dojdzie do wizyty.