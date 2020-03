Koronawirus w Polsce wpłynie na obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezydent i rzecznik rządu o scenariuszach

- Zależy, jaka będzie sytuacja - odpowiedział współpracownik premiera Morawieckiego. - Mam nadzieję, że za trzy tygodnie będziemy mogli w tym studiu porozmawiać i powiedzieć, że udało się opanować sytuację i możemy wrócić do normalnego życia. Natomiast oczywiście takich gwarancji w tej chwili nie dam - przyznał Mueller.

Koronawirus w Polsce a obchody rocznicy Smoleńska

Koronawirus w Polsce. Prezydent zabiera głos

- Rzeczywistość jest taka, że musimy być elastyczni i musimy być przygotowani na wszystkie okoliczności. Nie mogę wykluczyć, że jakiekolwiek uroczystości będą odwołane, po to właśnie, żeby się nie gromadzić - mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Piotrem Witwickim w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News w piątek wieczorem.

- To jest decyzja pana premiera i tych, którzy do Rosji się będą wybierali. Ja mogę powiedzieć tyle, że ja się do Rosji nie wybieram. Oczywiście mieliśmy plan, żeby się udać na Ukrainę, ale w późniejszym nieco terminie, dokładnie w rocznicę mordu katyńskiego - dodał prezydent.