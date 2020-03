Koronawirus w Polsce. Ogromna pomoc dla naszego kraju z UE na walkę z epidemią

Koronawirus w Polsce. Polska miała początkowo otrzymać miliard euro na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa, ale okazuje się, że może to być kwota o wiele większa.

Dokument, noszący nazwę Coronavirus Response Investment Initiative (Inicjatywa Inwestycyjna w Reakcji na Koronawirusa), został w formie prezentacji zamieszczony na stronie unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu i podpisał go jej szef, Holender Gert Jan Koopman.

Fundusz, który miał wynosić 25 mld euro, niespodziewane zwiększono do kwoty 37,3 mld euro - informuje POLITICO. Polska ma otrzymać ponad trzykrotnie więcej, niż przyznano Włochom - 2,3 mld - a obok nas najwięcej dostaną Węgry, Hiszpania, Rumunia i Słowacja.

Dla Polski przeznaczono dokładnie 7,435 mld euro - najwięcej ze wszystkich krajów Unii! - co przy dzisiejszym kursie 4,39 odpowiada 32,64 mld zł.

Dokument nie wyjaśnia, dlaczego Polskę potraktowano aż tak hojnie i dlaczego drugim co do wielkości beneficjentem mają być Węgry, dla których przeznaczono 5,60 mld euro. Obydwa te kraje mają razem dostać 35 proc. całej sumy przeznaczonej dla wszystkich unijnych państw, z których każde dotknięte jest już koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Błyskawiczne działania Brukseli

Fundusze do Polski mają trafić w dwóch transzach. Pierwszy przelew ma opiewać na kwotę 1,125 mld euro. Jeżeli te pieniądze zostaną wydane, to do Warszawy trafi pozostałe 6,31 mld euro. Fundusz ma być gotowy natychmiast. W dokumencie, na który powołuje się portal POLITICO, ma być zapisane, że Bruksela zajmie się "robotą papierkową później".

- Inwestycja ma być uruchomiona w trybie pilnym, zupełnie nadzwyczajnym jak na brukselską biurokrację: kraje członkowskie muszą do poniedziałku wyznaczyć wysokiej rangi osoby kontaktowe, w środę odbędzie się ich pierwsze spotkanie, a do końca przyszłego tygodnia przedstawiciele Komisji mają przedstawić formalne propozycje poszczególnym stolicom. Cały plan inwestycyjny ma być w ciągu dwóch tygodni zatwierdzony przez Parlament i Radę Europejską, w której zasiadają unijni przywódcy - informuje POLITICO.