Koronawirus w Polsce. Kilkanaście nowych przypadków zakażenia

O drugiej śmiertelnej ofierze poinformowano w piątek późnym wieczorem. Zmarł 73-letni mężczyzna, który przebywał w stanie ciężkim we wrocławskim szpitalu. Pacjent miał choroby współistniejące. Pierwsza osoba w Polsce zakażona koronawirusem zmarła w czwartek w Poznaniu. To 57-letnia kobieta, które również trafiła do szpitala w stanie ciężkim.