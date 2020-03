Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda o stanie wyjątkowym i pomocy dla osób w kwarantannie

Andrzej Duda razem ministrem rolnictwa Janem Ardanowskim odwiedził magazyn Banku Żywności w Ciechanowie (woj. mazowieckie). Prezydent odniósł się do pojawiających się informacji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. - Nie ma takiego wniosku ze strony Rady Ministrów i nie jest to rozważane na tym etapie - powiedziała głowa państwa.

- To element społeczny. Wszystko co mamy, da nam możliwość przetrwania. Ta pomoc może być dostarczona w każdej chwili - mówiła głowa państwa. Minister rolnictwa przypomniał, że dotychczas program kierowany był do osób ubogich. - System działa znakomicie. To produkty polskie, wysokiej jakości, z długim terminem do spożycia. Polskie rolnictwo ma wysoką produktywność - dodał.