Pacjent z podejrzeniem koronawirusa opuścił szpital. Udało się go zatrzymać

W Białymtosku doszło do niepokojącej sytuacji. Pacjent, u którego podejrzewa się koronawirusa, opuścił szpital. Wszczęto akcję poszukiwawczą, sporządzono rysopis mężczyzny. Udało się go namierzyć, ponownie trafił do placówki medycznej.

Koronawirus. Pacjent opuścił szpital przed badaniem (East News, Fot: Bartosz Waclawski)