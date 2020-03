Koronawirus. Około 50 Polaków jest poddanych kwarantannie w hotelu na Cyprze Północnym

Do tej pory na Cyprze potwierdzono trzy przypadki koronawirusa: dwa po stronie Republiki Cypryjskiej oraz jeden na północy. "Pacjentką zero" okazała się turystka z Niemiec, która przyjechała na wyspę 8 marca z miejscowości Balingen razem z 141 innymi turystami. Niemiecka grupa zatrzymała się w trzech hotelach: jeden z nich to Salamis Bay Conte. Wszystkie zostały objęte kwarantanną.