Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska apeluje do rządu ws. lekarzy

Kandydatka PO w wyborach prezydenckich 2020 zorganizowała briefing przed Sejmem. Apelowała m.in. o przyjęcie przepisów dla lekarzy i pielęgniarek, którzy zajmują się chorymi na koronawirusa. Chodzi o zapewnienie im ubezpieczenia gwarantującego odszkodowanie. - Ludzie muszą czuć się pewnie. Jak oni zachorują to będzie źle - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Jeśli to się nie stanie, to sytuacja nie będzie dramatyczna, tylko tragiczna. Te osoby muszą otrzymać gwarancję. Złożymy odpowiedni pakiet przepisów, ale rząd nie może się spóźnić jak ze specustawą - wtórowała Izabela Leszczyna. Posłanka apelowała również o pomoc dla przedsiębiorców i kredytobiorców. - Prezydent Andrzej Duda już raz ich oszukał - kontynuowała.

- Państwo musi wprowadzić mechanizmy, aby pomóc wszystkim przejść przez ten trudny czas - dodała Kidawa-Błońska. Kandydatka w wyborach prezydenckich 2020 wskazywała również na konieczność modyfikacji budżetu. Na razie spokojnie podchodzi do możliwej opcji przeniesienia daty wyborów. - Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Wszystko jest możliwe - komentuje.

Na koniec Kidawa-Błońska odniosła się do zamieszania w Senacie. - Od dwóch dni jest tam dużo emocji. Stanisław Karczewski jest skoncentrowany na walce z Tomaszem Grodzkim. Wydaje się, że to jest sens jego życia. Obaj panowie powinni pracować. To nie wygląda poważnie. Zmiany w specustawie o koronawirusie powinny zostać w czwartek przyjęte - podsumowała.