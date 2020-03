Koronawirus w Polsce. Zamieszanie w Senacie. Stanisław Karczewski uderza w Tomasza Grodzkiego

Stanisław Karczewski oskarża Tomasza Grodzkiego o brak profesjonalizmu. Chodzi o zamieszanie w Senacie nad pracami dotyczącymi poprawek specustawy o koronawirusie. Polityk PiS odpowiedział też szefowi Kliniki Chorób Zakaźnych w Białymstoku.

Stanisław Karczewski skomentował czwartkowe zamieszanie podczas prac nad zmianami specustawy dotyczącej koronawirusa. Mówił o "braku profesjonalizmu" Tomasza Grodzkiego. Polityk zarzucał marszałkowi Senatu, że w ostatniej chwili chciał wprowadzić ten punkt do porządku obrad. - Najgorsza było dezinformacja i dezorientacja - ocenił w rozmowie na antenie Polsat News.

Koronawirus w Polsce. Zamieszanie w Senacie

Senator PiS odniósł się również do zerwania kworum. - Opozycja bardzo często robiła tak w poprzedniej kadencji. To hipokryzja. Dobrze nie wprowadzać zmian szybko, bo mamy taki kaprys. To chęć zbicia kapitału politycznego. To mnie boli i martwi. Chcieliśmy i braliśmy udział w pracach nad tą ustawą. To zamach na regulamin Senatu. Próba wrzutki politycznej - kontynuował Karczewski.

Były marszałek Senatu twierdzi, że "przez 31 lat funkcjonowanie izby wyższej nie było takiej sytuacji". - Przyśpieszone prawo do procedowania ustaw ma rząd. To on może nadać ustawie rangę pilną. To złamanie konstytucji - uważa. Polityk wycofał się również z czwartkowej deklaracji, że zamierza pójść do kościoła. - Sytuacja jest jednak dynamiczna i ostateczną decyzję podejmę w niedzielę rano - mówi.

Koronawirus w Polsce. Stanisław Karczewski odpowiada profesorowi Andrzejowi Matyi

Karczewski odpowiedział również szefowi Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ordynator stwierdził, że "sprzętu medycznego starczy na trzy dni". - To bardzo źle o nim świadczy. Powinien stanąć na głowie - twierdzi. Odniósł się także do prof. Andrzeja Matyi, który domaga się więcej testów. - Jest świetnym chirurgiem, ale nie zna się na tym. Trzeba postępować zgodnie z zaleceniami WHO - podkreślił.

Zobacz wideo: Jarosław Gowin: kościoły to szpitale dla dusz. Jacek Jaśkowiak: to jest coś, co przeraża

Źródło: Polsat News