Koronawirus w Polsce, zamieszanie w Senacie. Stanisław Karczewski odpowiada Tomaszowi Grodzkiemu

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował o tym, że senatorowie PiS opuścili salę i zerwali kworum, kiedy izba dyskutowała nad specustawą o koronawirusie. Zachowanie polityków nazwał "skandalem". Stanisław Karczewski mu odpowiedział. Mówił o nieodpowiedzialnym zachowaniu marszałka, narażającym ludzi na niebezpieczeństwo.

- Senatorowie PiS wyszli z sali, zerwali kworum. To działanie, które trudno nazwać słowami. Nie można tak robić. To niedopuszczalnie i będzie miało daleko idące konsekwencje - mówił Grodzki. Z kolei Karczewski zwrócił uwagę na to senatorowie PO chcą poprawek w specustawie, które zmieniają regulamin tak, że "upoważni Senat do zmiany konstytucyjnej swojej roli". Przedstawiciele PiS nie chcą się na to zgodzić, dlatego wyszli.