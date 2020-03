Koronawirus w Polsce. Stanisław Karczewski pójdzie w niedzielę do kościoła

- Pójdę do kościoła rano o godz. 7, kiedy jest bardzo mało osób - zapewnił Stanisław Karczewski. Wicemarszałek Senatu uważa, że koronawirus jest "groźny" i jego zdaniem tak naprawdę nie wiadomo, czy Tomasz Grodzki nie jest zarażony.

- Pójdę do kościoła rano o godz. 7, kiedy jest bardzo mało osób - stwierdził. Karczewski zapewnił, że choć senatorowie PiS nie złożą wniosku o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu, to będą apelować o to, by podał się do dymisji. - Nie radzi sobie, popełnia bardzo dużo błędów - uznał. I zaznaczył, że tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, czy Grodzki nie ma koronawirusa.