Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki tłumaczy się z wypadu do Włoch. "Posypię sobie trochę głowę popiołem"

Koronawirus nie powstrzymał Tomasza Grodzkiego przed wyjazdem do Włoch, gdzie odnotowano najwięcej przypadków zakażenia. Teraz marszałek Senatu "posypuje głowę popiołem", jednak podkreśla, że "dochował wszelkiej staranności" przy wyborze miejsca podróży.

Tomasz Grodzki w najnowszym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" był pytany o niedawny wyjazd do Włoch, który w obliczu epidemii koronawirusa wywołał niemałe kontrowersje. Marszałek Senatu podkreślił, że sprawdził region, do którego jechałem, a "malutki hotelik", w którym przebywał "był praktycznie na środku pól śnieżnych".

Jednocześnie polityk przyznał, że "zgadza się z ministrem Łukaszem Szumowskim , że walka o to, by powstrzymać epidemię, i te złudne teorie, że Polska będzie znowu zieloną wyspą, były od początku nierealne".

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. "Zarządzenie marszałek Elżbiety Witek powodem do niepokoju"

- Ta epidemia przetoczy się przez świat i powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki na tym, aby wykrywać jak najszybciej osoby zarażone. Dlatego musimy drastycznie szybko zwiększyć liczbę testów. W Polsce wykonaliśmy ich nieco ponad 1600, w Niemczech 200 tys. i to jest skuteczniejsza metoda wychwytywania osób zarażonych niż kwarantanna, która w skali masowej może mieć dzisiaj negatywne skutki gospodarcze - apeluje Grodzki.

- Opieramy się na faktach, w Polsce w samym lutym mieliśmy 820 tys. przypadków grypy i schorzeń grypopodobnych i w tym roku zmarło już ponad 30 osób na grypę. Na koronawirusa szczęśliwie nikt, więc szansa, że będziemy zarażeni koronawirusem, a nie grypą, jest jak 1 do niemalże 100 000. Mamy zdecydowanie większą szansę, że zachorujemy na zwykłą grypę. Najlepiej w ogóle nie chorować, ale relacje między koronawirusem a schorzeniami infekcyjnymi, które co zimę kładą nas do łóżka, jest z punktu widzenia medycznego nieco inna niż w popularnej wiedzy medialnej - tłumaczy Tomasz Grodzki.