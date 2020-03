Z ziemi włoskiej do Polski, czyli jak marszałek Tomasz Grodzki narobił kłopotów wizerunkowych Platformie

Politycy opozycji w kuluarowych rozmowach nie ukrywają, że marszałek Senatu – wyjeżdżając do Włoch na urlop w czasie epidemii koronawirusa – zachował się – nie tylko politycznie – kompletnie niedojrzale. – Zaszkodził sobie i nam, narażając Platformę na ostrzał – narzeka kilku rozmówców WP z partii.

– Opozycja oskarża rząd o zaniedbania w sprawie koronawirusa, a marszałek Grodzki jedzie, wraz z ochraniającymi go oficerami SOP, na narty do najbardziej zawirusowanego regionu UE. Skrajna niekonsekwencja i żarty z państwa oraz jego obywateli – uważa sympatyzujący z opozycją dr hab. Marek Migalski, startujący z list Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych.

Migalski zwraca głośno uwagę na to, o czym politycy Platformy publicznie mówić nie mogą – żeby nie narazić się na jeszcze większą krytykę ze strony rządzących. Po cichu jednak – w rozmowach "off the record" – rozmówcy z Koalicji Obywatelskiej marszałka Senatu mocno krytykują.