Tomasz Grodzki pokazał wyniki ws. koronawirusa. PiS: "Ryzykował zdrowiem nie tylko własnym"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki po prywatnym wyjeździe do Włoch potwierdził, że nie jest zarażony. Politycy PiS pytają, dlaczego przebadał się dopiero 3 dni po przyjeździe do Polski. "Pańskie zachowanie było skrajnie nieodpowiedzialne" - komentują.

"Wyjazd Tomasza Grodzkiego do Włoch można porównać z miłosną eskapadą Ryszarda Petru do Lizbony" - skomentował teraz europoseł PiS Joachim Brudziński. "Jest jednak poważna różnica. Petru ryzykował tylko upadkiem własnego politycznego wizerunku, a Grodzki ryzykował zdrowiem nie tylko własnym, ale również Bogu ducha winnych ludzi" - dodał.

Zdaniem parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy, politycy powinni stosować się do zaleceń MSZ i GIS o odwołaniu wyjazdów do krajów podwyższonego ryzyka, takich jak Włochy. "Najpierw wyjechał na narty w niebezpieczny rejon, a potem zamiast kwarantanny wybrał dyplomatyczne spotkania. Ujemny wynik jego badań niczego nie zmienia - zasłużył na tytuł proepidemika roku" - stwierdziła Anna Maria Sierakowska (PiS).

Jak donoszą media, marszałek Senatu Tomasz Grodzki po powrocie z zagranicznej podróży i wylądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie nie chciał wypełnić karty lokalizacji pasażera. Miał to zrobić dopiero po długich namowach pracujących na terminalu osób. Polityk PO nie odpowiedział na pytania w tej sprawie i nie odniósł się do niej na Twitterze.

Tomasz Grodzki: Wzywam Adama Bielana, by nie siał paniki

Przypomnijmy, że w poniedziałek to właśnie Bielan zorganizował konferencję prasową i pytał czy to prawda, że Grodzki był we Włoszech i "zaryzykował m.in. zdrowiem oficerów Służby Ochrony Państwa, którzy cały czas muszą mu towarzyszyć". "Wzywam Adama Bielana, by nie siał paniki i nie odwracał uwagi od problemów własnego obozu politycznego w kampanii prezydenckiej" - skomentował Tomasz Grodzki.