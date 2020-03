PiS: Docierają informacje, że marszałek Tomasz Grodzki był we Włoszech

Adam Bielan z PiS ponowił pytanie, czy marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PO) w prywatnych celach wyjechał w ostatnim czasie do Włoch. - Czy zaryzykował zdrowiem nie tylko swoim, ale i SOP, a także wszystkich przebywających w Senacie? - dodał.

We Włoszech jest już ponad 7300 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Zdaniem służb, wyleczone zostały 622 osoby, ale aż 366 zmarło. Polski MSZ odradza wyjazdy do tego kraju. Tymczasem jak informują media, marszałek Senatu Tomasz Grodzki wrócił w ostatnich dniach z zagranicznej podróży i po wylądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie nie chciał wypełnić karty lokalizacji pasażera. Miał to zrobić dopiero po długich namowach pracujących na terminalu osób. Polityk PO nie odpowiedział na pytania w tej sprawie.