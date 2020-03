Koronawirus we Włoszech. 6 ofiar po zamieszkach w więzieniach

Koronawirus we Włoszech doprowadził do ograniczenia widzeń w niektórych więzieniach. Taka decyzja wywołała bunt skazanych i zamieszki. W wyniku starć życie straciło 6 osób.

We Włoszech jest już ponad 7300 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Zdaniem służb, wyleczone zostały 622 osoby, ale aż 366 zmarło. Sprawa jest poważna, dlatego w kraju wprowadzane są kolejne restrykcje. Jedną z nich była decyzja o ograniczeniu - a w niektórych przypadkach całkowitym zakazie - odwiedzin w zakładach karnych.

W reakcji na to, w niektórych takich placówkach we Włoszech, doszło do zamieszek. Starcia miały mieć miejsce m.in. w Modenie, Fronsinone, Neapolu, Pawii, Alessandrii i Foggii. Jak czytamy, nie obyło się bez ofiar. - W czasie zamieszek w Modenie więźniowie zajęli całe więzienie, w tym więzienny szpital, z którego zabrali wiele leków, w tym metadon, opioidowy środek przeciwbólowy - poinformował dyrektor włoskiego więziennictwa Francesco Basentini cytowany przez rp.pl.