Szymon Hołownia: Nie jestem Pawłem Kukizem

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia został zapytany, czy tak jak Paweł Kukiz po latach krytykowania "partiokracji", w końcu sam założy swoje ugrupowanie. - Mam alergię na słowo "partia" - powiedział Hołownia i stwierdził, że przynajmniej do 2023 roku nie ma takich planów.

- A jeśli mnie nie posłuchają, to będzie to apel rzucony w próżnię. Natomiast dalej zrobię to, co zapowiadałem, czyli osoby LGBT z tych gmin zaproszę do Pałacu Prezydenckiego i pokażę im, że w Polsce mogą się czuć jak w domu - zaznaczył.