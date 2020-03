Koronawirus w Polsce. Wybory będą przełożone? Paweł Szefernaker odpowiada

- Doświadczenie innych państw, w których występuje ten koronawirus, pokazuje że jest to narastająca z każdym dniem krzywa, no i my w tej chwili musimy się nastawić na to, że u nas ta liczba będzie narastała - stwierdził gość programu "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 wiceminister Paweł Szefernaker. - Minister zdrowia od samego początku mówił, że nas to nie ominie. Tylko rolą rządu, nas wszystkich w tej chwili jest to, żeby się zabezpieczyć przed tym, żeby to był jak najmniejszy przyrost - dodał pytany o to, jakiej liczby chorych możemy spodziewać się w najbliższych dniach.