Koronawirus. WHO ostrzega przed "realną groźbą pandemii"

"Teraz, gdy wirus rozprzestrzenił się w tak wielu krajach, groźba pandemii stała się bardzo realna" – poinformował szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ekspert dodał także, że kontrolowanie stopnia zagrożenia jest możliwe jedynie dzięki podjęciu odpowiednich środków zapobiegawczych.

Podczas konferencji prasowej w Genewie dyrektor generalny WHO podsumował dotychczasowe działania na rzecz walki z koronawirusem. Potwierdzono też, że na całym świecie odnotowano ponad 100 tys. przypadków zarażeń.

Nie jesteśmy zdani na łaskę koronawirusa. W ciągu weekendu przekroczyliśmy 100 tys. zgłoszonych przypadków w 100 krajach. Byłaby to jednak pierwsza pandemia w historii, którą można kontrolować – powiedział w poniedziałek Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślając, że wirusa z Chin należy próbować kontrolować.

Szef WHO podkreślił też, że 93 proc. przypadków zachorowania na koronawirusa, jakie stwierdzono na świecie odnotowano w czterech krajach. Są to: Chiny, Korea Południowa, Włochy i Iran.

Cieszymy się, że Włochy podejmują ostre środki, by powstrzymać epidemię i mamy nadzieję, że okażą się one skuteczne w nadchodzących dniach – powiedział szef WHO.