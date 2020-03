Koronawirus. Zamieszanie wokół Tomasza Grodzkiego. Jacek Sasin mówi o kompromitacji

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki musi tłumaczyć się z tego, że był we Włoszech i miał narazić funkcjonariuszy SOP na niebezpieczeństwo w związku z koronawirusem. Jego wywiad z Moniką Olejnik jest szeroko komentowany. Minister Jacek Sasin nie przebierał w słowach.

- Sam pomysł - w momencie, kiedy wszystkim nam zależy, by budować pewne zachowania i przekonanie, by być odpowiedzialnym, co jest najlepszym sposobem na uniknięcie rozprzestrzeniania tej choroby - ostentacyjnego pojechania do Włoch i tłumaczenia, że nic się nie stało, to najgłupsze, co polityk mógł zrobić - podkreślił Sasin w TVP Info. Jak dodał, teraz politycy powinni dawać przykład, jak się zachowywać.