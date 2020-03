Koronawirus w Polsce. Szpital w Radomiu z problemami. Brakuje im masek ochronnych

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na własną rękę zlecił szycie maseczek ochronnych. Sytuacja szpitala jest zła, ponieważ maseczek nie ma w hurtowniach. Szpital apeluje o pomoc i sprzęt z rezerw strategicznych. W innym przypadku może wstrzymać przyjmowanie pacjentów.

O sytuacji szpitala "na Jóżefowie" poinformował we wtorek na konferencji wiceprezes placówki Krzysztof Zając. Przypomnijmy, że Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest największym ze szpitali na południu województwa mazowieckiego.

Koronawirus w Polsce. W szpitalu w Radomiu brakuje sprzętu

- Rozesłaliśmy całą masę zamówień do naszych kontrahentów, z którymi mamy podpisane umowy, i otrzymaliśmy od nich odpowiedzi, że w hurtowniach brakuje zapasów masek, rękawiczek, fartuchów i okularów ochronnych - przekazał wiceprezes szpitala.

Jak dodał, szpital już tydzień temu zwrócił się do Konstantego Radziwiłła, wojewody mazowieckiego o przyznanie dodatkowego sprzętu z tzw. rezerw strategicznych. Otrzymano jednak decyzję odmowną. Szpital musi czekać, ponieważ decyzja ma leżeć w gestii Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Szpital w Radomiu: "Zleciliśmy szycie maseczek"

Na konferencji głos zabrał także Dyrektor ds. zarządzania jakością w MSS Łukasz Skrzeczyński. Powiedział on, że w obecnej sytuacji szpital sięga po środki, których "nie stosował od blisko 30 lat". - Zleciliśmy szycie maseczek, tak jak to było 30 lat temu. Chwytamy się wszystkiego, co może spowodować, żeby szpital mógł normalnie funkcjonować - podkreślił Skrzeczyński.