Koronawirus w Polsce. Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w Lubelskim

"Mamy jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzony pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych" - przekazuje ministerstwo zdrowia. "Potwierdzony wynik dotyczy mężczyzny z województwa lubelskiego, który przebywa w szpitalu w Bełżycach" - dodaje resort.

Pacjent jest "w sile wieku", jednak nie sprecyzowano jego wieku. - Pacjent jest w stanie stabilnym, ale ciężkim. Zgodnie w tym, co wskazał nam wojewódzki inspektor sanitarny mamy przekazać go do oddziału zakaźnego. Obecnie organizujemy transport. To, że chodzi o koronawirusa jest już potwierdzone – przekazał w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" dyrektor szpitala w Bełżycach. - Zachowujemy wszelkie reżimy i postępujemy zgodnie z procedurami - dodał Dariusz Kamiński.