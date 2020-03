Koronawirus w Polsce. Młoda kobieta zakażona SARS-CoV-2 we Wrocławiu

"Mamy nowy przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzony pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych" - przekazało we wtorek po południu Ministerstwo Zdrowia. "Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z województwa dolnośląskiego, która przebywa w szpitalu we Wrocławiu" - dodał resort.

Pacjentka jest młodą osobą, a jej stan jest dobry. To 21 przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wcześniej we wtorek potwierdzono nowe przypadki SARS-CoV-2 - jednej osoby w Warszawie i dwóch w Cieszynie. - Ich stan zdrowia jest stabilny - przekazał minister zdrowia. Jak mówił Łukasz Szumowski te osoby przyjechały one z kierunku "włoskiego" - zaznaczył Szumowski.