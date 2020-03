Koronawirus w Polsce. Stanisław Karczewski apeluje do Tomasza Grodzkiego o rezygnację. Chodzi o pobyt we Włoszech

- Chcielibyśmy skierować do marszałka Tomasza Grodzkiego apel o rezygnację ze swojej funkcji. Widać, że ta funkcja przerasta pana marszałka - przekazał Stanisław Karczewski na konferencji. Wicemarszałek Senatu RP podkreślił, że apel związany jest z wyjazdem Grodzkiego do Włoch.

Koronawirus w Polsce. Stanisław Karczewski: "Funkcja przerasta pana marszałka"

Karczewski apelował do Grodzkiego, by ten zrzekł się pełnionej przez siebie funkcji. Wszystko to w związku z nierozważną decyzją marszałka Tomasza Grodzkiego o wizycie we Włoszech, gdzie koronawirus zbiera śmiertelne żniwo i istnieje duże ryzyko zarażenia.