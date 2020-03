Jacek Kurski nie znika z TVP. "Ośmieszenie Andrzeja Dudy"

Jacek Kurski, który żegna się z funkcją prezesa Telewizji Polskiej, został doradcą Zarządu TVP - ustalił reporter WP Michał Wróblewski. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy. Większość polityków i dziennikarzy jest zgodna - to cios dla prezydenta Andrzeja Dudy.

"Otoczenie prezydenta Dudy ciężko pracuje nad jego ośmieszeniem - jak nie szefowa kampanii, to koledzy z partii" - napisał rzecznik PO Jan Grabiec, nawiązując jednocześnie do doniesień o Jolancie Turczynowicz-Kieryłło. "Prezydent został zrobiony w bambuko. PiS się dobrze bawi, ale szkoda, że robi to za pieniądze publiczne" - stwierdził z kolei Grzegorz Gruchalski z Warszawskiego Forum Samorządowego.