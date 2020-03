Nowe doniesienia o Jolancie Turczynowicz-Kieryłło. Szefowa sztabu Andrzeja Dudy zabrała głos

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło pisze o "kolejnym ataku na nią i jej rodzinę". To reakcja na tekst "Gazety Wyborczej" o zmianie poglądów politycznych szefowej sztabu Andrzeja Dudy. Jeszcze niedawno, jak twierdzi dziennik, miała krytykować PiS i drwić z prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

W poniedziałek ukazał się artykuł nieprzychylny szefowej sztabu Andrzeja Dudy . Jolanta Turczynowicz-Kieryłło odniosła się do niego na Twitterze.

"Nierzetelne teksty 'Gazety Wyborczej' to kolejny atak na mnie i moją rodzinę. Zawierają niedomówienia, manipulacje i kłamstwa. Oparte głównie na perfidnych plotkach ludzi związanych z Platformą i KOD" - napisała.

"Oświadczam dobitnie, że w pełni popiera program Zjednoczonej Prawicy. Nie mam żadnych wątpliwości, że dokonałam właściwego wyboru. I będę się starać z tym większą siłą, im większy będzie atak, byśmy odnieśli zwycięstwo" - zaznaczyła. To zapewnienie szefowej sztabu Dudy o poparciu dla koalicji rządzącej wynika z tego, że gazeta wytknęła jej diametralną zmianę poglądów.

"Gazeta Wyborcza", powołując się na wypowiedzi znajomych Jolanty Turczynowicz-Kieryłło i jej męża, podaje, że do niedawna małżeństwu było daleko do PiS. Dziennik dotarł też do rymowanek wyśmiewających prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.