Jolanta Turczynowicz-Kieryłło szefową sztabu Andrzeja Dudy. Wcześniej z mężem pisała wierszyki o "Kaczorze"

Kiedy została szefową kampanii Andrzeja Dudy, media rozpisywały się o incydencie z 2018 r. Wtedy, podczas kampanii samorządowej Jolanta Turczynowicz-Kieryłło miała zostać przyłapana z ulotkami podczas ciszy wyborczej. Co więcej, ugryzła mieszkańca Milanówka, bo, jak twierdzi, zaatakował ją i jej dziecko. Ten incydent to jednak nie wszystko.

"Do pieca wsadzić Kaczora, w ten sposób naród by się obudził, a Kaczor przestał ogłupiać ludzi" - to fragment "Ballady Milanowskiej" napisanej przez Jolantę Turczynowicz-Kieryłło i jej męża. Rymowankę zaprezentowali na imprezie w 2016 r.

To wciąż nie wszystko. W 2016 mąż Jolanty Turczynowicz-Kieryłło na zamkniętej KOD-owskiej grupie "Ogrody Demokracji" na Facebooku opublikował wierszyk o "kaczorku". W 2018 r., po aresztowaniu jednego ze swoich klientów, adwokat Jolanta Turczynowicz-Kieryłło wydała oświadczenie pod tytułem nawiązującym do partii Kaczyńskiego: "BezPrawie i NieSprawiedliwość".

Gazeta rozmawiała też ze znajomymi małżeństwa. Nie mieli wątpliwości, że para nie lubi PiS-u. - On o Macierewiczu mówił, że to oszust i psychopata, ona nigdy nie protestowała - zaznaczają.

Zaskakująca zmiana poglądów Jolanty Turczynowicz-Kieryłło

- Start w wyborach do Senatu z listy PiS, teraz praca u Dudy? Jesteśmy w szoku, Kieryłyłki to nasza milanowska elita, jeszcze jakieś półtora roku temu byli antypisowscy. Teraz Jola pracuje dla dobrej zmiany i Dudy. Dla nas to nie do pomyślenia - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" jeden ze znajomych Kieryłłów.