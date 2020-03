Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska krytykuje marszałka Senatu. "Od lekarza wymagam więcej"

Nie ustają dyskusje na temat niedawnego wyjazdu Tomasza Grodzkiego do Włoch. Marszałek Senatu spędził tam urlop, a wielu polityków zarzuca mu, że naraził on zdrowie swoje, jak i wielu innych ludzi. Wszystko przez panującą we Włoszech epidemię koronawirusa. – Od polityka, od lekarza wymagam więcej – skrytykowała go kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

Koronawirus w Polsce. Wyjazd Tomasza Grodzkiego do Włoch w ogniu krytyki (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Posłanka Platformy Obywatelskiej zarzuciła Tomaszowi Grodzkiemu nieroztropność. – Powiem tak. Od polityka, od lekarza wymagam więcej. My powinniśmy Polakom pokazywać, jak należy się w takich sytuacjach zachowywać i tutaj nie ma usprawiedliwienia. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni – stwierdziła w "Tak jest” TVN24 Kidawa-Błońska.

Zdaniem kandydatki na prezydenta politycy powinni dawać przykład obywatelom, jak należy zachowywać się w czasach epidemii koronawirusa.

– Nie możemy myśleć tylko o sobie, ale także o tych ludzi, których spotykamy na swojej drodze. Trzeba dawać przykład, jak należy w takich sytuacjach postępować – dodawała była marszałek Sejmu.

Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki odpiera zarzuty

Polityk opozycji test na obecność koronawirusa w organizmie wykonał kilka dni po powrocie z Włoch pod naporem krytyki głównie ze strony Prawa i Sprawiedliwości.

– Byłem w regionie - i sprawdziłem to - którego w dniu mojego przyjazdu nie było na liście zagrożonej – tłumaczył się Grodzki. Dodawał przy tym, że w jego wyjeździe "nie było nieroztropnego ryzyka".

Udostępniony przez marszałka Senatu wynik badań okazał się być negatywny. U polityka nie stwierdzono zakażenia wirusem z Chin.

