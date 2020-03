Zbrodnia katyńska. Mocny wpis Mateusza Morawieckiego. "Stąd brak litości i skrupułów"

Premier w 80. rocznicę decyzji o rozstrzelaniu polskich oficerów w Katyniu zamieścił poruszający wpis. "To nie był zwykły werdykt śmierci. To była próba zadania ostatecznego ciosu polskim elitom" - napisał. Mateusz Morawiecki zachęca również do wirtualnego spaceru po cmentarzu katyńskim.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mateusz Morawiecki zamieścił wpis o zbrodni katyńskiej (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)