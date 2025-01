Niezręczny "żart" Bidena. Harris tylko spojrzała

- To nie przesada, by powiedzieć, że to są najszerzej rozprzestrzenione i najbardziej niszczycielskie pożary w historii Kalifornii - powiedział Biden podczas spotkania z urzędnikami administracji w Białym Domu na temat pożarów wokół Los Angeles. Prezydent obiecał, że rząd federalny pokryje 100 proc. kosztów odbudowy. Zwrócił się też do Kongresu o zatwierdzenie dodatkowych środków na ten cel.

Uwagę mediów przykuły także słowa Bidena skierowane do pochodzącej z Kalifornii Kamali Harris. - Pani wiceprezydent, wiem, że jest pani bezpośrednio dotknięta, więc proszę zaczynać! - stwierdził prezydent. Harris zareagowała na to zdziwieniem. Co wywołało taką reakcję? Tutaj musimy odwołać się do języka angielskiego. Sformułowanie "proszę zaczynać" w języku angielskim padło tutaj jako "fire away". Samo słowo "fire" - to w języku angielskim "ogień" - co w kontekście szalejących wokół Los Angeles płomieni nabiera podwójnego znaczenia.