To uchwyciły kamery na pogrzebie Cartera. Wymowna reakcja Harris

Rozmowę byłego prezydenta z prezydentem elektem uchwyciły kamery, a jej fragmenty w sieci błyskawicznie zyskały olbrzymią popularność. Wymiana serdeczności nie byłaby niczym zaskakującym, gdyby nie to, że dotychczas Barack Obama publicznie wypowiadał się w zdecydowanie niepochlebny sposób na temat kandydata republikanów .

Na nagraniu widać, jak Obama i Trump rozmawiają nachyleni do siebie, uśmiechając się serdecznie. Na życzliwą pogawędkę zareagowała siedząca przed panami Kamala Harris . To właśnie obecnej wiceprezydent Barack Obama udzielił poparcia podczas kampanii prezydenckiej i na jej wiecach w ostrych słowach krytykował Trumpa.

Ekspert kryminalistyczny od czytania z ruchów warg Jeremy Freeman w rozmowie z "NY Post" ujawnił, czego mogła dotyczyć rozmowa pomiędzy prezydentami . Jego zdaniem Trump, prawdopodobnie mając świadomość, że są pod czujnym okiem kamer, powiedział do Obamy, że będą musieli "znaleźć ciche miejsce", aby omówić "ważną sprawę" .

W pewnym momencie Trump miał powiedzieć do byłego prezydenta: "wycofałem się z tego. Chodzi o warunki. Możesz to sobie wyobrazić?". Następnie Obama roześmiał się, a Trump dodał: "a potem to zrobię".