Zadźgał nożem partnera córki. Stanął w jej obronie

Ulucz, niewielka wieś na Podkarpaciu, stała się miejscem tragicznych wydarzeń. 7 stycznia, w jednym z domów, doszło do awantury między 43-letnim mężczyzną a jego partnerką. Jak informuje serwis fakt.pl, według ustaleń śledczych, mężczyzna chciał uderzyć kobietę. W obronie córki stanął jej 62-letni ojciec, który zadał mężczyźnie śmiertelne ciosy nożem.

62-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Na razie śledczy wykluczyli działanie w obronie koniecznej. Mężczyzna przyznał się do winy, składając obszerne wyjaśnienia.

Reporterowi serwisu fakt.pl udało się ustalić, że w domu, gdzie doszło do tragedii, mieszkała partnerka zmarłego z czworgiem dzieci. Najmłodsze z nich, zaledwie roczne, było wspólnym dzieckiem pary.

Zmarły 43-latek, jak relacjonują serwisowi fakt.pl jego znajomi, był pracowitym człowiekiem, który utrzymywał rodzinę, zarabiając w Norwegii. - Dla wszystkich to szok. Trudno pojąć, co mogło doprowadzić do takiego dramatu - przyznał krótko jeden z mieszkańców wsi.