Zadał komorniczce 40 ciosów nożem. Jego matka zabrała głos

Do brutalnego ataku na komorniczkę Ewę K. doszło w listopadzie 2022 roku w Łukowie . 42-letni wówczas mieszkaniec gminy Wola Mysłowska zadał kobiecie 40 ciosów nożem. Kobieta zmarła tego samego dnia w szpitalu.

Prokuratura postawiła mężczyźnie pięć zarzutów i oskarżyła go o zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa interweniującego policjanta i pracownika kancelarii.

- Ona nie powinna była zginąć z ręki mojego syna, bo niczemu nie była winna. Wybaczcie mu - powiedziała przed salą rozpraw kobieta. - Nie wiem, co się wtedy stało z moim synem. Pani Ewa niczemu nie była winna, miała tylko ściągnąć od mojego syna grzywnę - cytuje słowa kobiety "SE".

Przekonywała, że komorniczka była wspaniałą kobietą. Musiała ściągnąć pieniądze od syna, ale doradzała mu co ma zrobić, rozłożyła należność na raty. Tłumaczyła, że feralnego dnia syn był u innego komornika, który ściągał od niego pieniądze za nieopłacone alimenty.

- Wrócił do pani Ewy i wpadł w szał. Przypuszczam, że złość wzbierała w nim od lat. Gdy był na studiach, bo jest magistrem historii, poznał kobietę, z którą ma dziecko. Zostawiła go bez niczego, ale to nie usprawiedliwia tego, że zabrał komuś życie - stwierdziła matka mężczyzny oskarżonego o brutalne zabójstwo.