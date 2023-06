Zabójstwo komornik z Łukowa. Podejrzany już po badaniach psychiatrycznych, biegli mówią o zaburzeniach

Biegli, których zadaniem było określenie, czy sprawca w chwili popełniania czynu był poczytalny uznali, iż Karol M. miał nieprawidłową osobowość. Do tego dochodzi możliwość występowania zaburzeń psychicznych. Oznacza to, że jego zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem była częściowo zniesiona. Nie oznacza to jednak, że uniknie on procesu sądowego. Zgodnie z przepisami prawa karnego, nadzwyczajne złagodzenie kary można zastosować jedynie u osób, u których poczytalność była ograniczona w znacznym stopniu. W tym przypadku nie ma więc o tym mowy.