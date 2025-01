Wykorzystywał go w dzieciństwie ksiądz. Jest decyzja sądu

Sprawa dotyczy Janusza Szymika, który przez lata bezskutecznie szukał sprawiedliwości w Kościele i Watykanie, co ostatecznie doprowadziło do złożenia pozwu w sądzie.

Mężczyzna był w latach 80. ministrantem. Pierwszy raz ks. Jan W., ówczesny proboszcz parafii w Międzybrodziu Bialskim, dawniej w archidiecezji krakowskiej, skrzywdził go, gdy miał on 12 lat. Duchowny w trakcie procesu kanonicznego przyznał się do współżycia z nieletnim. Dochodziło do tego w latach 1984-1989. Został za to ukarany.