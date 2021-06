Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Sprawa Janusza Szymika to absolutny precedens

- Tu trzeba podkreślić, że nie chodzi tylko o pieniądze, bo to oczywiście ważny element i sąd oceni, jak wysoka powinna być taka kwota. Istotne jest jednak to, że w świetle nauki Kościoła, ofiara ma prawo do zadośćuczynienia, bo to jest zawarte w warunkach spowiedzi: zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Ten wyrok może być bardzo bolesną lekcją dla Kościoła i pokazać, że trzeba się liczyć z konsekwencjami swoich przewinień i zaniechań - przewiduje ks. Isakowicz-Zaleski.