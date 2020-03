Koronawirus. Polscy żołnierze nie mogą wrócić do domów. Utknęli w Kuwejcie

Polscy żołnierze przebywający do niedawna w Iraku na misji w ramach VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego twierdzą, że mieli wrócić do kraju już tydzień temu. Tak się jednak nie stało, ponieważ ich lot został odwołany.

– To jakaś paranoja. LOT lata po turystów, prezydencki samolot przywiózł skoczków, a o nas zapomniano – mówią wojskowi w rozmowie z portalem onet.pl

Łącznie na powrót do Polski czeka ponad 120 żołnierzy. Wszyscy stacjonują w bazie przerzutowej w Kuwejcie. Wojskowi skarżą się jednak, że panujące tam warunki nie są przystosowane do dłuższych pobytów. – Nie mamy podstawowych przedmiotów, nawet bielizny na zmianę, ponieważ nasze bagaże główne już wróciły do kraju. Zostaliśmy tylko z bagażami podręcznymi – donoszą polscy żołnierze.