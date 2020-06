Koronawirus. Niemcy z nowym ogniskiem SARS-CoV-2. Ponad 600 zakażonych

Do masowych zarażeń pracowników doszło w zakładach mięsnych Toenneis w miejscowości Rheda-Wiedenbrueck w landzie Nadrenia Północna-Westfalia. Praca w zakładzie została w środę wstrzymana na polecenie lokalnych władz.

Koronawirus. Niemcy z nowym ogniskiem. Ponad 600 chorych

Jak dotąd pobrano próbki do badań od 1050 osób. Znane są już wyniki 983 testów. 657 z nich wykazało obecność koronawirusa. Kierownictwo firmy podejrzewa, że pojawienie się ogniska choroby może być efektem powrotu pracowników z urlopów w ich ojczystych krajach. Duża część załogi to obywatele Rumunii i Bułgarii, którzy wykorzystali długi weekend na wyjazdy do domów.