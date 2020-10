Koronawirus na świecie. Drastyczny wzrost przymusowych małżeństw

Tylko w 2020 roku do małżeństwa może być zmuszonych dodatkowo ponad pół miliona dziewczynek, szacuje organizacja w raporcie "Global Girlhood – jak COVID-19 zagraża postępowi”. Do 2025 roku do blisko 12 mln nieletnich zmuszanych rocznie do małżeństwa jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa może przybyć na świecie dalszych 2,5 mln ofiar tych praktyk. Jest to największych wzrost od ćwierćwieku. Liczba małżeństw dzieci może wzrosnąć do 2025 r. do 61 milionów.