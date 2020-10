Koronawirus na świecie. Co z cmentarzami na 1 listopada? Papież Franciszek zabrał głos

Do tej pory aby uzyskać odpust zupełny należało odwiedzić groby bliskich w czasie oktawy święta Wszystkich Świętych. Oznacza to okres między 1 a 8 listopada. Szczegółowa instrukcja Watykanu sugerowała aby przystąpić do Komunii Świętej, odwiedzić cmentarz, a następnie odmówić "Ojcze nasz", credo oraz złożyć modlitwę w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. Wszystkie te czynności powinno się wykonać tego samego dnia.