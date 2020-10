Koronawirus. Komisja Europejska kupuje Remdesivir. Lek trafi też do Polski

Koronawirus. Remdesivir trafi do Polski

Umowa którą podpisała Komisja Europejska z firmą produkującą Remdisivir obejmuję dostawę do krajów UE pól miliona dawek terapii tym lekiem. Oznacza to, że do europejskich szpitali trafią 3 miliony sztuk medykamentu. Nie wiadomo jeszcze, jaka część tej dostawy trafi do Polski.