Koronawirus. Francja z gwałtownym spadkiem zakażeń. Pomógł lockdown?

Koronawirus. Francja z gwałtownym spadkiem zakażeń. Powodem lockdown?

To, co niepokoi, to jednak rosnąca liczba osób, które potrzebują hospitalizacji w szpitalach. Tylko ostatniej doby przybyło 416 takich pacjentów. Łącznie jest ich 33 497.

Koronawirus. Francja ze spadkiem zakażeń. Lockdown zostanie do połowy grudnia

Spadkowy trend zdaje się jednak potwierdzać średnia liczba nowych przypadków zakażeń z całego tygodnia. Ta we Francji wynosi obecnie 26 251. Mimo to władze pozostają w pełnej gotowości i nie obwieszczają triumfu. Zdaniem ministra zdrowia jest za wcześnie, by poluzować obecne obostrzenia. Mają one potrwać przynajmniej do połowy grudnia.