Koronawirus Francja. Jest źle. Jedno zakażenie na 30 sekund

Koronawirus. Francja zmaga się z dużym problemem. Jak informuje rząd, co 30 sekund na terenie kraju zakaża się jedna osoba. Co 15 minut do szpitala trafia kolejny pacjent.

