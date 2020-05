Koronawirus. Epidemia w Nowej Zelandii opanowana? Został tylko jeden chory

Nowa Zelandia stała się tym samym zieloną wyspą na światowej mapie pandemii. Wkrótce może być pierwszym krajem, w którym nie będzie żadnego chorego. Nie oznacza to jednak, że władze zniosły wszystkie obostrzenia. Pomimo bardzo dobrej sytuacji, wiele z nich nadal obowiązuje.

Nowa Zelandia pokonała koronawirusa? "Atmosfera się uspokoiła"

Kody umieszczone są przed wejściem do sklepu czy restauracji, a klienci, po ich zeskanowaniu, muszą wpisać w aplikacji swój numer telefonu, imię, nazwisko i adres. Po wyjściu znów muszą kod zeskanować. Gdyby okazało się, że w tym samym miejscu i czasie była osoba zakażona, władze będą mogły natychmiast skierować na kwarantannę tych, którzy mogli mieć z nią kontakt.

- Wszyscy cały czas boją się, że możemy mieć więcej przypadków, wiec granice wciąż są zamknięte - opowiada dalej Maja. - Mają się otworzyć te z Australią, ale wciąż nie wiemy, kiedy to się stanie. Dużo osób straciło pracę, ale rząd zapewnia im przez dwanaście tygodni zasiłek, który wypłaca co tydzień - dodaje.

Koronawirus w Nowej Zelandii. Radykalne środki od początku

Poza tym Nowa Zelandia nie zmagała się z takimi problemami, jak brak maseczek, kombinezonów czy środków do dezynfekcji w szpitalach. - Mieliśmy bardzo mało ludzi w szpitalach. Nigdy nie musieliśmy chodzić w maseczkach, do dzisiaj bardzo mało osób je ubiera - opowiada Jakimiuk. - Mieliśmy cały kraj zamknięty, myślę, że to pozwoliło zwalczyć wirusa - dodaje.