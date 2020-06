Koronawirus. Brytyjskie miasto znów zamknięte. Polacy o sytuacji w Leicester

Powrót obostrzeń w Leicester ogłoszono w poniedziałek. Już na drugi dzień, we wtorek, większość sklepów została zamknięta, a szkoły przestaną działać w czwartek. Władze apelują do mieszkańców, żeby pozostali w domach. Odradzają też podróży do miasta. - Będziemy uważnie śledzić przestrzeganie zasad społecznego dystansu i podejmiemy dalsze kroki, jeśli będzie to konieczne - zapowiedział minister zdrowia Matt Hancock.