Koronawirus. Andrzej Sośnierz krytykuje rząd. "Nie mamy żadnych sukcesów"

Wiadomość o braku konieczności ogłaszania lockdownu szef rządu przekazał w czwartek w mediach społecznościowych. "Choć stosunek zakażonych - 65/100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że nasza strategia i obostrzenia zaczynają przynosić skutek" - napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku .

Koronawirus. Andrzej Sośnierz uderza w rządzących

Polityk, a zarazem lekarz dodał, że zamrażanie gospodarki powoduje, że "za chwilę będziemy potrzebowali pieniędzy na kolejne tarcze". - Takie zamrażanie nie ma większego sensu. Ma medyczny, ale jak my gospodarczo z tego wyjdziemy? - pytał Sośnierz.

Czy na ustabilizowanie się krzywej zachorowań miały wpływ obostrzenia wprowadzone przez rząd? Poseł przekonuje, że "każda epidemia ma swoją dynamikę i gdybyśmy nic nie robili, to ona też kiedyś wygaśnie". - Rząd może mieć wpływ na to, jak szybko krzywa będzie spadała, jak długo okres wygaszania będzie trwał. Tu nie mamy żadnych sukcesów, bo u nas wszystkie procesy związane z epidemią trwają wyjątkowo długo - powiedział wprost.

Koronawirus. Szpitale tymczasowe niepotrzebne?

Andrzeja Sośnierza zapytano również o budowane w wielu województwach szpitale tymczasowe, do których trafiać mają pacjenci z koronawirusem. Zdaniem członka Porozumienia może się okazać, że okażą się one zbędne.

- Trzeba się zastanowić, czy nie przeholowaliśmy z tymi szpitalami tymczasowymi, bo jak my je skończymy, to one już nie będą potrzebne - stwierdził.