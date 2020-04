Koronawires. Wyciekły dane osób na kwarantannie w Gnieźnie

Anna Stejakowska dyrektor gnieźnieńskiego sanepidu w rozmowie z portalem przyznała, że informacje przekazała jej przez telefon jedna z mieszkanek powiatu gnieźnieńskiego i przesłała jej listę, która trafiła do sieci. Po analizie danych okazało się, że są one prawdziwe. Sprawa natychmiast trafiła do prokuratury.